mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вконтакте началась серия онлайн-экскурсий по Эрмитажу в прямом эфире

17 апреля 2018, 09:34
Экскурсии по музею будут проходить ежемесячно.

Государственный Эрмитаж запустил серию онлайн-экскурсий «Hermitage Online» в прямом эфире в социальной сети Вконтакте. Первая трансляция доступна по ссылке.

Первый эфир был посвящен монтажу выставки «Илья и Эмилия Кабакова. В будущее возьмут не всех», ретроспективе главного концептуального тандема российского и мирового искусства.

Прямые эфиры будут проходить каждый месяц в официальном сообществе Государственного Эрмитажа. В реальном времени пользователи увидят, как идет монтаж и демонтаж выставок, побывают в гостях у реставраторов и прогуляются по залам.

Материалы по теме
На VK Fest уже купили 10 тысяч билетовВконтакте в прямом эфире выступит президент чемпионата Испании Вконтакте и Тотальный диктант поддержат грамотность пользователей
#Новости#Рустэм Башкирцев#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48