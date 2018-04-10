На VK Fest уже купили 10 тысяч билетов

Еще до появления новостей о хэдлайнерах на фестиваль VK Fest, который пройдет 28 и 29 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, купили билеты 10 тысяч человек.

10 апреля анонсирован первый масштабный редизайн VK Fest за четыре года его существования.