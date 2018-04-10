На VK Fest уже купили 10 тысяч билетов

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Причем программа фестиваля еще не составлена.
Еще до появления новостей о хэдлайнерах на фестиваль VK Fest, который пройдет 28 и 29 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга, купили билеты 10 тысяч человек.
10 апреля анонсирован первый масштабный редизайн VK Fest за четыре года его существования.
VK Fest — один из крупнейших фестивалей России. В 2017 году в Парке работало 350 интерактивных площадок, которые посетили 85 тысяч человек. Ещё 1,5 миллиона пользователей стали «виртуальными» гостями фестиваля, посмотрев прямую трансляцию ВКонтакте.
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