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В Уфе займутся вновь развитием Зауфимья

17 апреля 2018, 09:09
Это напрямую связано с реконструкцией Восточного выезда из Уфы.

Сегодня, 17 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы обсудили перспективы развития Зауфимья, которое должно активизироваться после реконструкции Восточного выезда из столицы.

- Там предполагается огромный объем работ, прошу проанализировать наличие земельных участков, формировать их, чтобы на торгах предлагать инвесторам, для пополнения нашего городского бюджета. - сообщил Ирек Ялалов. - Как только появится дорога. сразу повысится интерес к этим землям.

По его словам, в финансировании проекта строительства Восточного выезда и развития прилегающей территории принимает участие федеральный центр, выделяющий около 20 млрд рублей. Еще 10 млрд рублей в проект вложит частный инвестор, остальные средства должны поступить из республиканского бюджета.

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