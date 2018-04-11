Ямочный ремонт в Уфе: Как не надо ремонтировать дороги

На днях в Уфе, по улице Сеченова и Караидельская, был произведен ямочный ремонт. По всей видимости, ремонтные работы производились с грубым нарушением технологии самого процесса и халатным отношением к организации проведения работ.

Почти целые сутки подготовленные для ремонта ямы наносили автовладельцам ущерб в виде поврежденных шин и дисков. На данном участке дороги не были выставлены ни временные дорожные знаки, предупреждающие об опасности дорожного движения, ни временные ограждения, защищающие от глубоких ям.

К тому моменту, когда начался второй этап ремонтных работ, некоторые ямы были заполнены водой и дорожной грязью. Ранним утром работники в ускоренном темпе черпали воду лопатой, и, не применяя осушительные средства, при температуре окружающего воздуха -4 С, поверх ледяной корки закидывали рыхлый асфальт.

Не применяя никаких трамбовочных инструментов, дорожники сразу же заливали асфальт горячим битумом, который, в свою очередь, стекал вниз по склону дороги. В конце концов, асфальт для засыпки закончился, битум для заливки тоже не рассчитали.

Дорожная бригада уехала с места проведения работ, не выставив никаких знаков и ограждений.

- Как правильно делать ямочный ремонт - это регулирует ГОСТ, если простыми словами, то там должно быть сухо, чисто и ремонт надо проводить при плюсовой температуре, - рассказал Медиакорсети Евгений Степанов, владелец автомобильного сайта ufacars.ru. - Но уже четыре последних года прямо в лужи в Уфе льют "жидкий асфальт". Как долго он продержится - трудно сказать.

- Чтобы навести порядок на дорогах, надо как минимум сделать прозрачным этот процесс, - считает Евгений Степанов. - Граждане должны знать, какая организация отвечает за ремонт, какой конкретный чиновник контролирует ремонтируемый участок, и как именно складывается финансирование этих работ.

По словам Степанова, он уже сталкивался с "непрозрачностью" в этой сфере. Например, заметил нарушения в порядке проведения ямочного ремонта, отправил информацию с фотографиями на сайт администрации в соответствующий раздел, но ее так и не опубликовали.

Или, например, на карте горожанин оставил информацию о яме, через какое-то время на сайте появляется информация, что яму заделали, начинаешь проверять - никакого ремонта не было. То есть на данный участок дороги, видимо, выделили деньги, но ремонт делать не стали, "сэкономили".