Глава Башкирии уехал в Москву делать доклад о транспортной ситуации

Рустэм Хамитов возглавил официальную делегацию республики на XI Международном форуме «Транспорт России».

Сегодня, 6 декабря, в Москве открылись XI Международная выставка «Транспорт России» и форум «Транспорт России. В гармонии с природой». Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, Рустэм Хамитов примет участие в совещании об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, которое проведёт премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев, а также выступит на пленарной дискуссии форума.

В планах делегации Башкирии также значатся рабочие встречи, совещания, участие в панельных дискуссиях и круглых столах по вопросам развития дорожной отрасли и транспортной инфраструктуры.

По данным пресс-службы главы Башкирии, на выставке в Москве представлен стенд нашей республики, отразивший крупнейшие инфраструктурные инвестиционные проекты республики в сфере транспорта и дорожного строительства.