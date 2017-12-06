Глава Башкирии уехал в Москву делать доклад о транспортной ситуации
Сегодня, 6 декабря, в Москве открылись XI Международная выставка «Транспорт России» и форум «Транспорт России. В гармонии с природой». Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, Рустэм Хамитов примет участие в совещании об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, которое проведёт премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев, а также выступит на пленарной дискуссии форума.
В планах делегации Башкирии также значатся рабочие встречи, совещания, участие в панельных дискуссиях и круглых столах по вопросам развития дорожной отрасли и транспортной инфраструктуры.
По данным пресс-службы главы Башкирии, на выставке в Москве представлен стенд нашей республики, отразивший крупнейшие инфраструктурные инвестиционные проекты республики в сфере транспорта и дорожного строительства.
Примечательно, что каждый день экспозиция стенда будет обновляться. Если сегодня здесь подробно представлены возможности и преимущества реализации проекта «Восточный выезд из Уфы», то в последующие дни экспозиции будут посвящены строительству транспортного коридора «Европа-Западный Китай» на территории региона, развитию скоростного транспорта и комплексной модернизации электрического транспорта Уфы, строительству обходов Бирска, Нефтекамска, а также другим крупным проектам, которые планируется реализовать в формате государственно-частного партнёрства.