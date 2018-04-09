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В мэрии Уфы рассказали, какие дороги будут отремонтированы в 2018 году
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В мэрии Уфы рассказали, какие дороги будут отремонтированы в 2018 году

Сегодня, 18:13ГородТатьяна Майорова
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