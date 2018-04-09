В мэрии Уфы рассказали, какие дороги будут отремонтированы в 2018 году

Сегодня, 9 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов подробно остановился на предстоящем в этом году масштабном ремонте улиц столицы.

Он показал общую схему уфимских улиц, на которых запланирован ремонт в 2018 году и обратил особое внимание на ситуацию в северной части города.

- Больше всего ремонт затронет улицы в северной части Уфы. Это наши долги. которые мы отдаем Черниковке, - пояснил Ирек Ялалов. - Этот объем в несколько раз превышает то, что было отремонтировано в 2017 году.

Глава города сказал, что надеется на понимание горожан и попросил городские службы заблаговременно информировать население о планируемых перекрытиях улиц.

- Если мы выдержим такие темпы, то в 2025 году будем жить в совершенно другом городе, - пообещал И рек Ялалов. - Это касается не только асфальтового покрытия улиц, но и светофором, барьерной среды и прочих деталей инфраструктуры.

Что же касается ямочного ремонта, который начался в Уфе две недели назад, то, как отметили участники оперативного совещания, то пока в городе работы ведутся с использованием литого асфальта - специально разработанного для нашего климата. Наиболее активно работы проводятся на территории Кировского и Советского районов.

Но в ближайшее время, как только просохнут дороги, дорожники начнут при проведении ямочного ремонта применять мелкозернистый асфальт.

Кстати, на сегодняшний день на интерактивную карту ямочного ремонта от горожан потупили уже около 400 заявок. 170 из них выполнены.