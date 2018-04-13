mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Вконтакте и Тотальный диктант поддержат грамотность пользователей

13 апреля 2018, 15:38
В социальной сети началась подготовка к Тотальному диктанту.

С 13 по 14 апреля ВКонтакте пройдёт тотальный онлайн-ликбез. Будут отмечаться некоторые ошибки в публичных записях и комментариях пользователей. Также будут всплывать подсказки правильных вариантов и приводится короткие объяснения. При этом перед публикацией поста или комментария пользователь сможет исправить свою ошибку. Совместно с экспертным советом акции «Тотальный диктант» к ним составлен список слов и пояснений.

Онлайн-трансляция третьей части диктанта пройдет в 14:00 в Вконтакте. Прямой эфир пройдет из РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге, где читать текст будет Светлана Сурганова.

Материалы по теме
«Рекомендации» Вконтакте набирают миллиард просмотровВконтакте на вопросы пользователей ответят космонавтыВконтакте в прямом эфире выступит президент чемпионата Испании
#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48