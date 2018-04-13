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До выхода реки Дема из берегов у Бочкарево осталось 14 сантиметров

13 апреля 2018, 10:27
За сутки уровень воды в реке поднялся на 55 сантиметров.

По данным Башгидромета, уровень Демы у деревни Бочкарево за сутки поднялся до 506 см (+55 см). До выхода реки из берегов осталось 14 см.

Еще больше поднялся уровень воды в реке Белая у Уфы – на 67 см, но до уровня выхода на пойму еще далеко: сейчас уровень воды достиг 349 см, выход на пойму произойдет при уровне в 660 см.

Уровень реки Уфа в микрорайоне Шакша за сутки снизился на 27 см и достиг 234 см (выход на пойму – 830 см).

Уровень реки Белая у Стерлитамака также снизился – на 11 см и достиг 194 см (выход на пойму – 420 см).

Сегодня, по данным МЧС, ожидается переменная облачность, местами -небольшой мокрый снег, ночью на отдельных участках дорог - гололедица. Температура воздуха ночью -3,-8°, местами до -13°, днем +2,+7°. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в снеге до 1-2 км.

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