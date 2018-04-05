Обзор уфимского Telegram: Валежник, Турция, Реформа РФПЛ и скорые отставки
Медиакорсеть приготовило обзор самых интересных сообщений уфимских телеграмм-каналов.
Новый способ сообщения новостей интересен тем, что в Telegram часто можно узнать что-то новенькое.
Валежник
Телеграмм-канал «Усы Хамитова» (2171 подписчик) сегодня высказался по поводу закона о валежнике:
- Иногда нам кажется, что от башкирских депутатов Госдумы нет никакой пользы. Оказалось, что есть исключения. Вот, например, Зариф Байгускаров является соавтором очень важного для каждого из нас законопроекта о «валежнике». Теперь каждый может без опаски быть пойманным лесником собирать трухлявые сучья и упавшие в лесу деревья. Инициатива реализована в рамках разработки комплексных мер социальной поддержки населения в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию.
К этому надо добавить, что закон вступает в действие с 1 января 2019 года, так что сегодня собирать валежник в лесу просто так, без официальной бумаги, все-таки не стоит.
Скорые отставки
«Политкурай» (1822 подписчиков) передает информацию по скорым отставкам в губернаторском корпусе, о которых сообщил целый ряд близких к АП РФ телеграмм-каналов:
- Главные кандидаты на вылет: Борисов (Якутия), Владимиров (Ставропольский край), Дубровский (Челябинск), Карлин (Алтайский край), Левенталь (ЕАО). - Отставка Рустэма Хамитова, который руководит республикой уже 8 лет, в ближайшее время маловероятна, - делает вывод автор.
Турция
В телеграмм-канале #ОПОРАРБ (417 подписчиков) руководитель регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов в видеосообщении рассказывает о рабочей поездке в Турцию. Он находится там на форуме для сельхозпредпринимателей.
- Форум будет идти с 5 по 7 апреля, - говорит он. – Скоро будет семинар по льготным займам для среднего бизнеса. Мы прилетели сюда на первом в этом году чартере. Он был забит битком.
Реформа РФПЛ
Телеграмм-канал ФК Уфа (291 подписчиков) предлагает обсудить реформу премьер-лиги.
- Шамиль Камилович предлагает увеличить РФПЛ с 16 хотя бы до 18 клубов. Как вам эта идея? – спрашивает автор сообщения.
Шутка про барбекю
И на десерт шутка от телеграмм-канала «Уфимский Фейсбук» (265 подписчиков). Речь идет о 20-м, юбилейном, фестивале барбекю в Башкирии, о котором в Facebook рассказал ресторатор Виталий Барановский:
- Сколько лет Барановскому? - Ну вот сколько раз фестиваль барбекю проводился, столько и лет Виталику.