Обзор уфимского Telegram: Валежник, Турция, Реформа РФПЛ и скорые отставки

Новый способ сообщения новостей интересен тем, что в Telegram часто можно узнать что-то новенькое.

Валежник

Телеграмм-канал «Усы Хамитова» (2171 подписчик) сегодня высказался по поводу закона о валежнике:

- Иногда нам кажется, что от башкирских депутатов Госдумы нет никакой пользы. Оказалось, что есть исключения. Вот, например, Зариф Байгускаров является соавтором очень важного для каждого из нас законопроекта о «валежнике». Теперь каждый может без опаски быть пойманным лесником собирать трухлявые сучья и упавшие в лесу деревья. Инициатива реализована в рамках разработки комплексных мер социальной поддержки населения в условиях беспрецедентного внешнего давления на Россию.

К этому надо добавить, что закон вступает в действие с 1 января 2019 года, так что сегодня собирать валежник в лесу просто так, без официальной бумаги, все-таки не стоит.

Скорые отставки

«Политкурай» (1822 подписчиков) передает информацию по скорым отставкам в губернаторском корпусе, о которых сообщил целый ряд близких к АП РФ телеграмм-каналов:

- Главные кандидаты на вылет: Борисов (Якутия), Владимиров (Ставропольский край), Дубровский (Челябинск), Карлин (Алтайский край), Левенталь (ЕАО). - Отставка Рустэма Хамитова, который руководит республикой уже 8 лет, в ближайшее время маловероятна, - делает вывод автор.

Турция

В телеграмм-канале #ОПОРАРБ (417 подписчиков) руководитель регионального отделения «Опоры России» Тимур Лукманов в видеосообщении рассказывает о рабочей поездке в Турцию. Он находится там на форуме для сельхозпредпринимателей.

- Форум будет идти с 5 по 7 апреля, - говорит он. – Скоро будет семинар по льготным займам для среднего бизнеса. Мы прилетели сюда на первом в этом году чартере. Он был забит битком.

Реформа РФПЛ

Телеграмм-канал ФК Уфа (291 подписчиков) предлагает обсудить реформу премьер-лиги.

- Шамиль Камилович предлагает увеличить РФПЛ с 16 хотя бы до 18 клубов. Как вам эта идея? – спрашивает автор сообщения.

Шутка про барбекю

И на десерт шутка от телеграмм-канала «Уфимский Фейсбук» (265 подписчиков). Речь идет о 20-м, юбилейном, фестивале барбекю в Башкирии, о котором в Facebook рассказал ресторатор Виталий Барановский: