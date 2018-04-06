Эксперты: чем закончится спор по поводу ограничения доступа к Telegram в РФ

Относительно этого мессенджера и других, следует понять, чего хочет ФСБ, и можно ли это исполнить, считает глава регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников. По его словам, с одной стороны, представители Telegram сказали, что это неисполнимо, а в Роскомнадзоре заявили, что выполнить требования можно. По мнению Гребенникова, в этой ситуации нужно, чтобы эксперт ФСБ, Роскомнадзора или самого мессенджера сделали презентации.

Нужно рассказать, выполнимо это или нет, причем со стороны экспертов по информационной безопасности, написал портал rns.online.

В настоящее время заявляется о неких ключах, которые позволяют что-то сделать. Информация подается только в СМИ, публикуются разные письма от мессенджера к Роскомнадзору, а также от регулятора к сервису. Но никто не может сказать, а существует ли реальный способ предоставить те или иные ключи и от регулятора к мессенджеру, и могут ли они оказать на что-либо влияние.

Как считает Сергей Гребенников, если будет компетентное мнение от отечественных и зарубежных экспертов, можно будет делать выводы, возможно ли это. Сегодня есть просто две стороны. Также есть пользователи Telegram в России. Лишить их в одночасье этого мессенджера, не разобравшись в ситуации, нельзя, убежден эксперт.