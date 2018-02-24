В Уфе для решения городских проблем создали Telegram-бот

Чтобы использовать программу, жителю района необходимо установить на свой гаджет мессенджер Telegram. Найти в поисковике @ufarobot и зарегистрироваться. Оставить заявку можно по адресу или местоположению. Прикрепить фото или видео. Как заверяют чиновники, ваше обращение будет зарегистрировано ботом, и в течении трех часов вам ответит сотрудник.