В Уфе для решения городских проблем создали Telegram-бот
Сегодня, 10:00ГородРустэм БашкирцевФото: ufacity.info
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Администрация Советского района Уфы разработала программу-помощник (бот) жителя Советского района в мессенджере Telegram. С его помощью можно будет получить ответ на любой вопрос, касающийся жизнедеятельности района, или решить какую-либо проблему.
Чтобы использовать программу, жителю района необходимо установить на свой гаджет мессенджер Telegram. Найти в поисковике @ufarobot и зарегистрироваться. Оставить заявку можно по адресу или местоположению. Прикрепить фото или видео. Как заверяют чиновники, ваше обращение будет зарегистрировано ботом, и в течении трех часов вам ответит сотрудник.
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