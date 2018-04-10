Призер Олимпиады Семен Елистратов о словах в Корее: «А за что санкции?»

Международный олимпийский комитет тогда быстро отреагировал на высказывание Елистратова, напомнив, что у МОК есть «программа надзора» за российскими спортсменами и их поведением, и по окончании Игр исполкому МОК будет доложено о том, были ли соблюдены все правила.