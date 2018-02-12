МОК оценит комментарии шорт-трекиста из Уфы Семена Елистратова

Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Корее. Его слова подвергнутся анализу на предмет наличия в них нарушений правил МОК.

Международный олимпийский комитет рассмотрит комментарий шорт-трекиста из Уфы Семена Елистратова, сообщает «Матч-ТВ».

Посвящаю эту медаль нашим ребятам, которых подло, мерзко и без каких-либо объяснений отстранили. Не сдавайтесь! Боритесь до конца! заявил спортсмен.

Напомним, Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Сейчас МОК собирает доказательства возможных нарушений. И теоретически есть шанс, что если нарушения будут обнаружены, то атлета могут каким-то образом наказать. Напомним,завтра, 13 февраля, пройдет квалификация в шорт-треке на дистанции в 1000 м.

Международный олимпийский комитет отреагировал на высказывание Елистратова, напомнив, что у МОК есть "программа надзора" за российскими спортсменами и их поведением, и по окончании Игр исполкому МОК будет доложено о том, были ли соблюдены все правила.

Как отметил представитель МОК Марк Адамс, чтобы быть допущенными к участию в соревнованиях, россияне должны придерживаться жестких правил, установленных МОК, включая "уважение к духу и решениям исполкома МОК".

В числе прочих правил россияне должны называть свою делегацию только "командой олимпийских спортсменов из России" и понимать, что они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях их награждения будет звучать олимпийский гимн. Кроме того, они должны воздерживаться от любых публичных видов деятельности и обсуждений, связанных с их национальным флагом, гимном, эмблемой или символикой.