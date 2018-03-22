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Вконтакте запустили масштабный конкурс для начинающих музыкантов

22 марта 2018, 17:52
Победителей выберут путем открытого голосования из десяти лучших.

Вконтакте вместе с Радио Рекорд запустили конкурс молодых исполнителей. Победитель конкурса выступит на VK Fest с самыми популярными музыкантами 28 и 29 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Чтобы стать участником конкурса необходимо заполнить заявку в сообществе VK Fest до 1 мая. Уже 15 мая будет определен шорт-лист из десяти финалистов, из которых пользователи социальной сети Вконтакте выберут лучших путем открытого голосования.

В конкурсе могут принимать участие музыканты любых направлений. В этом году кроме трех сцен фестиваля – популярной, альтернативной и электронной появится сцена с академической музыкой и джазом.

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#Новости#Злата Зукович#Культура
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