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Уфу накроет сильный снег

22 марта 2018, 11:05
Автолюбителей просят быть особенно осторожными.

23 и 24 марта в Уфе пройдут обильные осадки в виде дождя и снега, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты столицы Башкирии.

Днем температура воздуха повысится до +3°C. Синоптики Башгидромета обещают понижение температуры воздуха ночью 23 и 24 марта до -15°C, а при прояснениях до -20°C.

Автолюбителей просят быть особенно осторожными – снижать скоростной режим и соблюдать дистанцию. Также не оставлять транспорт возле линий электропередач, деревьев и зданий, на крышах которых образовались шапки снега и наледь.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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