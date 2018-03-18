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Уфа победила Челябинск: как это было
18 марта 2018, 22:53
17 марта в Уфе во втором матче серии плей-офф "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор". Атмосфера матча - на видео.
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Болеем за наших
Посмотрите, как это было.
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#Болеем за наших
#Александр Лозгачев
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