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Рустэм Хамитов решил встретиться с непарламентскими партиями

14 марта 2018, 08:30
Встреча будет непродолжительной.

Сегодня в Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов запланировал встречу с руководителями региональных отделений непарламентских политических партий. Об этом они рассказали Медиакорсети после круглого стола, посвященного предстоящим выборам президента России.

Как стало известно, встреча была организована довольно спонтанно. Об этом говорит тот факт, что руководителей региональных отделений партий предупредили о ней буквально за день – через мессенджер Watsapp или по телефону.

Еще в 19.00 вечера не был прописан даже «сценарий» встречи.

Сама встреча должна начаться в 11 часов дня и продлится она примерно в течение часа. На нее приглашены около 20 человек.

Мы следим за развитием событий.

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