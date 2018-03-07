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Рустэм Хамитов: молодежь массово уезжает из Башкирии и это проблема
Сюжеты:
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Рустэм Хамитов: молодежь массово уезжает из Башкирии и это проблема

Сегодня, 12:26ПолитикаМарат ГареевФото: Mkset.ru
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