Рустэм Хамитов: молодежь массово уезжает из Башкирии и это проблема

6 марта Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки был в Благовещенске на выездной коллегии Министерства экономического развития Башкирии. Само мероприятие проходило по следам недавнего Ежегодного послания Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось пятью днями ранее. В своем выступлении глава Башкирии неоднократно возвращался к посланию президента, точнее, к заявленным целям.

В частности, Рустэм Хамитов упомянул запланированное увеличение в ближайшие годы ВВП страны в полтора раза. Цель достаточно амбициозна не только в федеральном масштабе, но и в региональном: как минимум в том же порядке в плановый период – максимум за ближайшие шесть лет – должен быть увеличен и валовый региональный продукт (ВРП) Башкирии. Однако столь значительный рост ВРП, как и ВВП, обусловлен во многом притоком инвестиций в экономику страны и региона.

Тем не менее, доля инвестиций, по словам Рустэма Хамитова, в общем объеме ВРП, аналогично ВВП, должна достичь 25%, в деньгах это примерно 550-600 млрд. руб. Сегодняшняя доля инвестиций в ВРП Башкирии значительно меньше – порядка 350 млрд. руб. Напомним, ранее Хамитов объяснял причину падения инвестиций.

На коллегии глава Башкирии упомянул о том, что республика готова вместе с инвесторами принять участие в финансировании перспективных проектов. Однако, как заявил Хамитов, от инвесторов часто можно услышать следующее: «Бюджетные деньги нам не нужны».

Глава республики заявил, что формы взаимного сотрудничества все равно искать придется, без этого никак. Однако на коллегии не прозвучали ни причины отрицательного интереса инвесторов к бюджетному со-финансированию проектов, ни путей решения этой проблемы.

Еще одной важнейшей проблемой, от решения которой зависит, как будет развиваться экономика Башкирии, являются кадры, точнее, их бегство из Башкирии.

- Москва и Петербург каждый год забирают у нас от 15 до 17 тысяч самых лучших, одарённых выпускников. Большая часть этих ребят не возвращается в родную республику, – заявил на коллегии Рустэм Хамитов.

Главная причина «утечки мозгов», по мнению главы республики – отсутствие рабочих мест и нормальной мотивации для того, чтобы выпускник вуза, или не обязательно вчерашний выпускник, а просто молодой перспективный «кадр» остался работать на благо экономики Башкирии. Решение этой проблемы, как было сказано на коллегии, вполне очевидно: собственно, создавать современные интересные рабочие места и системы сильной адекватной мотивации.