Росгвардии разрешили охранять Рустэма Хамитова

Текст закона опубликован 7 марта на официальном портале нормативно-правовых актов.

Закон наделил Росгвардию полномочиями обеспечивать безопасность глав субъектов.

Эта деятельность будет осуществляться «исключительно на договорной основе». Деньги, получаемые Росгвардией по таким договорам, будут зачисляться в федеральный бюджет.

Пока тарифы на эти услуги Росгвардии еще не известны, их предстоит определить правительству.