Росгвардии разрешили охранять Рустэма Хамитова

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Такой закон подписал президент России Владимир Путин.
Текст закона опубликован 7 марта на официальном портале нормативно-правовых актов.
Закон наделил Росгвардию полномочиями обеспечивать безопасность глав субъектов.
Эта деятельность будет осуществляться «исключительно на договорной основе». Деньги, получаемые Росгвардией по таким договорам, будут зачисляться в федеральный бюджет.
Пока тарифы на эти услуги Росгвардии еще не известны, их предстоит определить правительству.
Закон вступит в силу спустя 180 дней со дня его официального опубликования.
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