Кадры для села: Что надо молодым аграриям, чтобы остаться всерьез и надолго

- У нас три хозяйства в районе строят жилье для молодых специалистов, за счет своей прибыли, но при господдержке готовы начать и другие, - отмечает он. - Почему бы это не учесть каким-нибудь образом при корректировке программы, привлечь к ней госкомстрой республики? Ведь стройфирмам сегодня не хватает на «пропитание» небольших заказов. Давно пора в районах с устойчивым развитием сельского хозяйства создавать ведомственный жилфонд, прописать льготы для строителей и агрофирм. Отработал агроном, к примеру, 5-7-10 лет, то вправе оформить дом в собственность и продать либо обменять.