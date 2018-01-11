В Башкирии выпускники-аграрии получат увеличенную единовременную выплату

Выпускники высшего профессионального образования получат 500 тысяч рублей, а выпускники профессиональных образовательных организаций до 300 тысяч рублей единовременно.

Сейчас в банке вакансий в системе АПК республики насчитывается около 2,3 тысяч рабочих мест. Самые востребованные специалисты – это агрономы, ветеринарные врачи, зоотехники, бухгалтеры, механизаторы, комбайнеры и операторы машинного доения.