Ялалов: Уфимцы относятся с пониманием к временным трудностям

- В послании главы государства были обозначены четкие задачи нового уровня, касающиеся непосредственно обновления городской среды и инфраструктуры. Важным для нас стало сообщение о том, что будет удвоено финансирование на эти нужды на ближайшие шесть лет. В Уфе это может коснуться программ «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной среды». Перечень направлений данной работы будет расширяться, и нам нужно моментально реагировать на возможности получения финансирования для реализации тех или иных городских задач.