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Мэр Уфы приглашен на оглашение послания Владимира Путина в Москву
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Мэр Уфы приглашен на оглашение послания Владимира Путина в Москву

Сегодня, 10:26ПолитикаТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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