Мэр Уфы приглашен на оглашение послания Владимира Путина в Москву

В столицу России сегодня, 1 марта, съехались множество политиков, чтобы стать очевидцами важного события – оглашения послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов оказался в числе приглашенных на это мероприятие членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов российских регионов, председателей законодательных собраний субъектов федерации, глав традиционных конфессий и общественных деятелей. Об этом сообщили в администрации башкирской столицы.

Напомним, послание, с которым раз в год глава государства обращается к Федеральному собранию, является программным политико-правовым документом, выражающим видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.