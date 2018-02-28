Глава Башкирии: У Путина появилось чувство гордости за наши предприятия

Рустэм Хамитов вновь подробно рассказал о плюсах и минусах экономики региона.

Вчера, 27 февраля, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании Российского промышленного форума, который проходит в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» в Уфе. После знакомства с экспозициями в холле выставочного комплекса глава Башкирии сразу приступил к обсуждению стимулирующих и сдерживающих факторов развития промышленности, традиционно начав выступление с мажорных мотивов.

- Не буду говорить о том, что такое Башкортостан, какое место он занимает в экономике Российской Федерации. Это всё понятно – крупная, мощная республика, диверсифицированное производство, - настроил аудиторию на позитив руководитель республики. - На сегодняшний день то, что мы сегодня обсуждаем, для Республики Башкортостан, с одной стороны, конечно, важно. Можно сказать, что объём производства у нас приличный, солидный. Набор предприятий тоже неплох на самом деле.

Высказав дифирамбы в адрес УМПО, как флагмана башкирской экономики, глава Башкирии напомнил про недавний визит в Уфу главы государства Владимира Путина.

- У него появилось чувство гордости за то, какую продукцию выпускают наши предприятия, в том числе Уфимское моторостроительное производственное объединение, - уверенно заявил Рустэм Хамитов и сделал плавный переход к обсуждению проблемных моментов. - Но таких примеров на самом деле немного.

По его словам, в регионе не наблюдается интеграции оборонной промышленности и бизнеса как таковой, потому что бизнес, чтобы получить заказ от оборонного предприятия, должен пройти «ни один, ни два, а, может быть, десять кругов ада»: лицензирование, допуски, стандартизация и т.д.

По тону главы Башкирии могло создастся впечатление, что эти «круги ада» для бизнеса создали какие-то враги государства, а вовсе не родные чиновники. Хотя, видимо, в данной ситуации было уже не ажно, кто все придумал. Важнее - то, что получилось, и как теперь со всем этим быть.

- В конечном итоге наши крупные машиностроительные предприятия работают в одиночку, производят продукцию, что называется, от «руды» до двигателей, если говорить про наше моторостроительное объединение, - посетовал глава республики и дальше произнес, казалось бы, не слишком уместные в условиях современных европейских санкций мысли. - На западе есть обратные примеры, когда вокруг крупных концернов работают тысячи, иногда десятки тысяч «малышей», которые являются поставщиками комплектующих изделий на точные и оборонные предприятия. Эта граница между «оборонщиками» и бизнесом сегодня очень сложно проходима.

Дальше – больше. В противовес западным примерам, по его словам, у нас только 7,5 процента от общего числа организаций занято в обрабатывающей промышленности.

- Это на самом деле мало, их должно быть больше. Мы всё время говорим о малом и среднем бизнесе, о развитии, преференциях и т.д. Но в основном они появляются в торговле, услугах, но никак не в промышленности, производстве, сопровождении деятельности больших организаций, - рассказал об положении дел в своем Отечестве глава Башкирии. - Номенклатура изделий, выпускаемых химическими и нефтехимическими предприятиями, соответствует тем заданиям 50-летней давности, которые сформулировал Госплан. За редким исключением эти предприятия переходят на «малотоннажку». Крупнотоннажное производство на всех этих предприятиях присутствует в полном объеме, а вокруг гигантов – тишина. Это как пчелиный улей без роя пчел.

По мнению Рустэма Хамитова, все должно выглядеть иначе.

- Нужно, чтобы эти малые и средние предприятия сопровождали деятельность «крупняка», выпускали готовую продукцию. Но этого нет. Они как выпускали десятилетия назад одну и ту же продукцию, так и продолжают выпускать. В основном, к сожалению, она уходит на экспорт, -констатировал печальную действительность Рустэм Хамитов. -. Да, они зарабатывают хорошо, у них всё нормально, большие объёмы выручки, хорошие заработные платы. А что делать с малыми и средними предприятиями? Как им развиваться, если их не подпускают к сырью, к этой работе, к заказам и т.д.?

Есть ли ответ на этот вопрос, никто из внимательных слушателей не успел сообразить. А Рустэм Хамитов уже приступил к обсуждению следующей проблемы, кстати, также связанной с западными санкциями, – экспортной. Как оказалось, пока со стороны наших промышленных предприятий из категории малого и среднего бизнеса есть лишь робкие попытки выйти на зарубежные рынки.

- Не умеют, не хотят, боятся, и какая-то душевная лень, и нежелание продвигаться по всем этим направлениям, - так охарактеризовал ситуацию Рустэм Хамитов. - Нет у нас экспорта. Мы сегодня импортозамещением занимаемся, и то не всегда успешно, потому что приходится кому-то обрывать «пищевые цепочки», сложившиеся с точки зрения импорта за многие годы, а иногда и десятилетия.

Как оказалось, одним из способов решения большинства экономических проблем глава Башкирии считает стратегическое планирование, не боясь показаться при этом ретроградом. В качестве примера он вновь привел ситуацию с выпуском эпоксидной смолы, которую уже упоминал в одном из своих обсуждений буквально на днях и которой, вероятно, суждено стать на ближайший период притчей во языцех.

- 95 процентов эпоксидной смолы сегодня импортируется. Эпоксидная смола – это тот компонент, который используется, в том числе, в оборонной промышленности: корпуса, ракеты, другие изделия и т.д. Пять процентов микротоннажного производства ещё сохранилось в стране. В своё время в Уфе работало могучее предприятие «Химпром», которое выпускало эпоксидку для всей страны. И сегодня есть всё для того, чтобы её выпускать. Нет. Потому что там, может быть, прибыль или рентабельность не та. Но стране нужна эпоксидка. Надо уметь найти рычаги и заставить наши химические предприятия, которые могли бы ее выпускать, - уверенно заявил глава республики, уточнив, что это только один характерный пример, но есть и другие такие же – например, высшие жирные кислоты или другие компоненты, которые используются при производстве смазочной, охлаждающей жидкости и тоже закупаются за рубежом.

- Но если это производство нам нужно, то надо найти механизм, который бы всё-таки побуждал крупный бизнес к производству такого рода продукции, - сообщил Рустэм Хамитов. - Нет ничего зазорного в том, чтобы государство выступало гарантированным покупателем по значительному количеству номенклатуры, которую выпускают предприятия. Рынок рынком, но нужды государства тоже важны, и этим нужно заниматься.

Как отметил глава Башкирии, в Башкирии и в стране есть очень много толковых людей, которые пронизаны духом патриотизма, любви к стране, готовых работать на полную мощность. Но сегодня КПД работы в силу разных причин, к сожалению, совсем невысокий.

Заключение выступления главы республики было, несмотря ни на что, пронизано оптимизмом. По результатам анализа уровня деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса в IV квартале 2017 года, проведённого «Опорой России» выяснилось, что Башкирия заняла первое место среди 24 исследуемых регионов со значением индекса деловой активности в 60,7 пункта при среднероссийском значении 50,5 пункта.

– Это внушает огромный оптимизм. Поэтому работайте с нами, работайте у нас, – приветливо и многообещающе обратился к аудитории Рустэм Хамитов.

Для справки

Оборот организаций, расположенных на территории республики, по итогам 2017 года составил 3,16 трлн рублей. Это 1/50 часть оборота организаций Российской Федерации, то есть два процента. Промышленное производство – 1,5 трлн рублей, то есть половина всего оборота. Обрабатывающее производство – 1,2 трлн рублей. На втором месте по обороту после производства – оптовая и розничная торговля: 900 млрд рублей. По объёму она приближается к обрабатывающим производствам, что, конечно, не есть хорошо на самом деле.

Объём отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающей промышленности – 1,1 трлн рублей, из них нефтепродукты – 460 млрд рублей, химия – 200 млрд рублей. Итого получается 660 млрд рублей. Это 62-63 процента. 2/3 нашей промышленности – это нефтепереработка, нефтехимия и химия.