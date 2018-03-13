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В Уфе чиновники мэрии города встретятся с обманутыми дольщиками

13 марта 2018, 13:42
Они попытаются оказать содействие в решении жилищных проблем.

Ирек Ялалов на оперативке дал поручение заместителю главы администрации по вопросам строительства, транспорта и архитектуры в ближайшие две-три недели встретиться со всеми группами «обманутых дольщиков» и проехать по всем проблемным объектам в Уфе.

Думаю, встречи с обманутыми дольщиками позволят актуализировать эту информацию, помогут выявить первоочередные задачи, которые нам необходимо решать совместно с республиканскими властями, Госстроем РБотметил Ирек Ялалов.

Планируется расписать шаги по решению проблем в подробной «дорожной карте». Подробнее о всех массовых акциях обманутых дольщиков вы можете почитать в нашем материале.

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#Новости#Злата Зукович#Общество
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