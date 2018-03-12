В Башкирии дольщики продолжат добиваться переименования улицы именем Путина

В Уфимском районе председатель инициативной группы дольщиков ЖК «Миловский парк» Владимир Гуськов подал заявку на переименование главной улицы проблемной стройки (проспекта имени Чижова), он попросил назвать ее именем Владимира Путина. Но местные власти в просьбе отказали.

Заявку на переименование он подал 9 января.

- Мы хотели выразить свою благодарность нашему президенту и его администрации, - пояснил представитель инициативной группы дольщиков Никита Синцов. - Ведь именно после их вмешательства начались подвижки на стройке.

- Мы так же полагаем, если проспект назовут в честь Владимира Владимировича, то у местных чиновников не хватит наглости обманывать нас дальше, - считают дольщики. - Ведь когда перед глазами у вас столь сильный пример для подражания, то будет трудно ничего не делать, и все- таки придется искать выход из сложившейся ситуации.

Так выглядит стройка в 4 квартале ЖК "Миловский парк"

В начале марта Гуськов получил ответ от администрации Миловского сельсовета. Ему отказали в переименовании проспекта имени Чижова в проспект имени Путина.

Глава сельсовета Мусавир Шабиев сообщил причины отказа:

- Решение принимал не я один, а ещё 10 депутатов. Во-первых, Чижовы были в числе основателей Миловки. Во-вторых, называть улицу именем Путина посчитали не корректным, так как там пока пустырь.

На этом проспекте должны располагаться дома шести кварталов. Как минимум были проданы квартиры в пяти домах (сколько точно - знает только застройщик - прим.).

- Со слов главы администрации становится понятно, что чиновникам уже стало стыдно, - прокомментировал Никита Синцов. - Мало того, что ответ пришел с нарушением всех допустимых сроков, так еще и отказали в нашей просьбе. Мы собирались провести митинг в поддержку нашей инициативы, но нам и в этом отказали. Планируем дальше добиваться реализации нашей инициативы.

Справка. ЖК «Миловский парк» -крупный проект малоэтажного строительства под Уфой. Застройщик «Килстройинвест» должен был построить на землях, арендованных у Фонда содействия развитию жилищного строительства, квартиры по программе «Жилье для российской семьи». Компания не справилась с обязательствами перед более чем тысячью дольщиков, затраты на исполнение которых в госкомстрое республики оценивали более чем в 1 млрд руб.

«Миловский парк» стал проблемным объектом, по словам застройщика, из-за невыполнения федеральным центром своих обязательств по финансированию инфраструктуры жилья по программе «Жилье для российской семьи». В итоге из 14 кварталов, запланированных в данном жилом комплексе, были сданы только два.

Количество пострадавших - до 2 тысяч человек. В группе «Обманутые дольщики Миловского парка» Вконтакте состоит 816 человек.