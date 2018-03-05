В Уфе дольщики воздушных этажей «Солнечного» продолжают пикеты

Сегодня, 5 марта, дольщица воздушных этажей микрорайона «Солнечный» Ирина Асфандиярова в очередной раз провела одиночный пикет у Дома правительства республики. Женщина с 8.30 утра стояла с плакатом с надписью: «ГУП Фонд жилищного строительства не выполняет решение Верховного суда, дети инвалиды без жилья».

Напомним, что семья купила в 2010 году однокомнатную квартиру на 14-м этаже строящегося дома по улице Бакалинской, 8 в микрорайоне «Солнечный». Как выяснилось, позже объект оказался проблемным, а этаж, на котором семья купила квартиру – «воздушным» - по проекту дом должен был быть 12-ти этажным. Компания «Стройпроектцентр» обанкротилась, а обязательства по достройке домов возложили на ГУП «Фонд жилищного строительства». За достройку проблемных объектов компания получила земельные участки для строительства новых объектов.

В 2015 году в Верховном суде Башкирии Ирине и Артуру удалось добиться того, чтобы «ФЖС» предоставил семье новую квартиру. Согласно решению суда, компания должна была заключить с семьей договор долевого участия на квартиру в новом строящемся доме в микрорайоне «Иремель». Фактически, по словам мужа Ирины – Артура, ФЖС заключил с ними только внутренний договор долевого участия, без регистрации его в Росреестре.

После публикации, которая вышла на сайте «Медиакорсети» 27 февраля, семье позвонили из ФЖС.

- Они пригласили нас и предоставили на выбор квартиру в Черниковке на улице Льва Толстого или на 24 этаже одного из домов в микрорайоне «Глумилино», - рассказывает Артур. – У меня двое детей инвалидов, они постоянно должны находиться под присмотром врачей для того, чтобы состояние их здоровья не ухудшилось. Все реабилитационные центры и больницы, где мы стоим на учете, находятся в центре города, поэтому жилье в Черниковке нам неудобно. Из-за страха вообще ничего не получить, я согласился на Глумилино. Но 24-этаж - это так высоко. Страшно представить, что будет, если сломаются лифты. Как мой сын – инвалид по зрению, будет подниматься на 24 этаж, - говорит Артур.

Но эти доводы представили ФЖС слушать отказались, отметив, что других вариантов нет.

- Вы поймите, я же не прошу ничего сверхъестественного. Я прошу то, за что заплатил свои собственные деньги. Эти деньги я не украл. Тогда мы продали квартиру бабушки и хотели улучшить свои жилищные условия.

Сейчас нам приходится снимать квартиру. Денег на покупку новой просто нет, ведь на реабилитацию детей с инвалидностью нам приходится тратить очень много. Если государство не может сделать так, чтобы застройщики не воровали, то пусть тогда хоть как-то защитит нас. Уважаемый Рустэм Закиевич, услышьте нас наконец, - говорит Артур.