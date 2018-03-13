Ирек Ялалов показал журналистам ржавую арматуру со старого моста в Уфе

Мы надеялись, что мост после нынешней реконструкции вернется в строй на 3-4-5 лет, но судя по текущей ситуации, его можно будет эксплуатировать не более двух лет, – пояснил Ирек Ялалов. – Осмотр показал, что ситуация с мостом гораздо хуже, чем предполагали даже эксперты. Мы заказали необходимые детали в Германии, потому что лучше всего их делают там. Надеемся, что сможем оперативно провести реконструкцию в этом году и вернуть в строй старый мост. Но потом все равно потребуется масштабная реконструкция.