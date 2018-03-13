mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Ирек Ялалов показал журналистам ржавую арматуру со старого моста в Уфе

13 марта 2018, 09:01
Мэр Уфы заявил, что ситуация с мостом оказалась гораздо хуже, чем ожидалось.

Сегодня, 13 марта, на оперативке в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов изложил свое видение ситуации со старым Бельским мостом, расположенным возле Монумента Дружбы на южном выезде из города.

- 9 марта я побывал на мосту сам , посмотрел, каково состояние той самой восьмой опоры и как продвигается демонтаж железобетонных конструкций, - рассказал Ирек Ялалов. – Оказалось, что арматура изношена до предела и там фактически остался только бетон, то есть несущая способность моста резко снизилась, деформационные швы не выполняют больше свою функцию.

По его словам, работы на мосту ведутся сейчас без выходных, и с началом нового строительного сезона они будут максимально активизированы. Обещание вернуть мост в эксплуатацию к дню города, к 12 июня, будут выполнены, но с оговорками.

Мы надеялись, что мост после нынешней реконструкции вернется в строй на 3-4-5 лет, но судя по текущей ситуации, его можно будет эксплуатировать не более двух лет, – пояснил Ирек Ялалов. – Осмотр показал, что ситуация с мостом гораздо хуже, чем предполагали даже эксперты. Мы заказали необходимые детали в Германии, потому что лучше всего их делают там. Надеемся, что сможем оперативно провести реконструкцию в этом году и вернуть в строй старый мост. Но потом все равно потребуется масштабная реконструкция.

Материалы по теме
Мэрия Уфы планирует открыть старый бельский мост к октябрюВ Уфе старый Бельский мост начнут ремонтировать в феврале
#Новости#Ирек Ялалов#Татьяна Майорова,#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48