Ирек Ялалов: На предстоящих выборах мы готовы к любому развитию событий

- Нам предстоит провести очень важное мероприятия, и мы готовы к любому развитию событий, - подчеркнул Ирек Ялалов. – Прошу коммунальные службы обратить особое внимание на очистки подходов и подъездов к избирательным участкам от гололеда, а также позаботиться о том, чтобы горожане, которые приедут для голосования на автомобилях, имели возможность нормально припарковаться. Особое внимание нужно уделить созданию условий для голосования людей с ограниченными возможностями. Я уверен, что уфимцы, как и в прошлые годы, активно примут участие в выборах.