«Салават Юлаев» выходит вперед в серии плей-офф с «Авангардом»

Тем не менее уфимцы в меньшинстве продержались без проблем. Энергетическая заряженность на успех у хозяев очевидно выше – дай бог чтоб так было до конца матча. Гости чаще стали атаковать и много времени проводят у нас в зоне – но без угроз.