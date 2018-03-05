«Салават Юлаев» крупно проиграл вторую игру в плей-офф омскому «Авангарду»

Место в воротах «Салавата Юлаева» сегодня занял Иван Налимов, и это единственное изменение в составе юлаевцев по сравнению со вчерашним матчем.

Матч начался несколько осторожно, команды сделали по паре неопасных бросков, а потом нарушил правила Григорий Панин.

Очень хороший бросок в упор угодил прямо в грудь Налимову. Наши ребята ложатся под шайбу, и уже уфимцы в полном составе.

А вот уже неаккуратно омичи выбрасывают шайбу из своей зоны через борт, но удаления не последовало.

Опаснейший выход один на один, размашистый щелчок, но Налимов на месте. Пока гости играют острее, особенно с правого фланга.

Но вот и их настигла судейская кара – «Авангард» нарушил численный состав, и сразу наши чуть не забили. Затем следует мощнейший бросок с острого угла, и шайба чиркнула по штанге. Не удалось реализовать большинство.

Постепенно юлаевцы стали активнее и то и дело у них появляются шансы, благо стало больше ошибок и потерь у гостей. Но за 4 минуты и 36 секунд до перерыва уфимцы ошибаются…

«Авангард» открывает счёт в матче! Гончаров выполнил неудачную передачу из своей зоны на Бурдасова, Березин шайбу перехватил и выполнил передачу на Петерссона, который уверенно переиграл Налимова.

И тут же еще один бросок все с той же позиции правого фланга и Налимов не выручает: Стась выполнил передачу в зону «Салавата Юлаева», Галимов принял шайбу и затем выполнил отличный бросок в угол ворот со средней дистанции, Налимов был бессилен. Увы, летим 0:2.

Сирена, перерыв. Вторая двадцатиминутка началась атаками «Салавата», омичи нарушают правила и оказываются в меньшинстве. Но ничего опасного юлаевцы так и не изобразили на площадке.

Гости решили нам помочь и еще раз удаляются. Но и уфимцы ответили им благодарностью – пока игра не идет у подопечных Вестерлунда. А теперь нарушает правила игрок в зеленой форме – Григорий Панин.

«Авангард» играет четче и смотрится лучше при розыгрыше «лишнего». Какую красивую комбинацию они разыграли! Как по нотам, и третья шайба залетает в ворота Налимова. 0:3 и оснований для оптимизма становится все меньше…

Но тут уфимцы зажали соперника в зоне, и нам помог рикошет после броска от синей линии – шайба заползает в угол ворот – 1:3.

Опять у нас большинство – пора уже и его реализовывать! И вот следует стремительный проход Владимира Ткачева к воротам Фурха, и счет становится 2:3!

Игра разгорелась, наши хоккеисты давят, но ошибка при смене состава и контратака омичей заканчивается выходом один на один с нашим вратарем. Бросок точно в дальний верхний угол, 2:4…

Время идет, и «Авангард» продолжает забивать! Кугрышев выполнил передачу на пустой угол ворот, Фисенко выполнил бросок по воротам, шайба проскользнула под щитками Налимова и оказалась за линией ворот. Судьи быстро посмотрели видеоповтор и подтвердили, что шайба была забита по всем правилам – 2:5.

Начался третий игровой отрезок, смогут ли юлаевцы спасти игру? Ответ на него дал лидер нашей команды Линус Умарк, ударивший сразу после вбрасывания между ног Галимова. Арбитры дали ему 5+20 минут удаления, и «Авангард» забивает шестой гол. Все становится понятно.

Ждем финальной сирены. Раз-два, и счет уже 7:2. Часть болельщиков стала покидать «Уфу-Арену».

Да, сегодня совсем не получилась игра у уфимцев, да и огня в их глазах было незаметно. За 9 минут и 33 секунды до сирены раздосадованные уфимцы начали потасовку, которая почему то в драку не переросла, судьи никого удалять не стали.

Уходят последние секунды встречи, итак – поражение дома со счетом 2:7. Общий счет в серии плей-офф - 1:1.