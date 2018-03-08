«Салават Юлаев» взял реванш у «Авангарда»!

Состав «Салавата Юлаева»:

Вратари: Скривенс (Кареев); Логинов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен; Арзамасцев – Гончаров, Лисин – Зубов – Макаров; Панин – Осипов, Ткачёв – Майоров – Бурдасов; Елизаров – Гареев, Солодухин – Бусаров – Кузьмин.

Как видим, замена голкипера в легионерской позиции пришлась вместо защитника Оскара Бартулиса, вернулись в состав Илья Зубов, Александр Логинов. Сегодня не играют Артем Федоров и Михаил Юньков. В целом состав юлаевцев видится более оптимальным, нежели вчера. Верим в бронзового призера Олимпиады 2018 Скривенса – пора своей игрой вдохновить команду на совершение спортивного подвига!

Матч начался, и вскоре последовало нарушение правил против Линуса Умарка – хороший знак для Уфы. Первая минута гола не принесла, но вскоре юлаевцы это обстоятельство исправили – Йоонас Кемппайнен после наброса Ларсена открывает счет – 0:1! Омичи выглядят не так, как вчера – несколько заторможеннее. «Салават» позиционно атакует, держит шайбу, но как всегда у «Авангарда» появляются моменты для быстрых контратак.

Вот и у нас судьи зафиксировали нарушение – Филип Ларсен присел на скамейку на 2 минуты. Хозяева испытывают определенные проблемы со входом в зону – по всей видимости устали вчера. В полном составе «Салават». Но недолго команды играли в равных составах – опять юлаевцы нарушают правила, штрафуют Максима Гончарова на 2 минуты. И опять хозяева инертны в атаке. И это большинство прошло без проблем для уфимцев. И тут же удаляют хоккеиста «Авангарда» Тедди Пёрселла за удар по рукам.

Уфимцы кружат по зоне соперника, выискивая топ-момент для броска. Время идет, и юлаевцы такого момента так и не создали – отбились омичи. Хорошая котратака у нас прошла – не забило первое звено…! Жестко сыграл наш игрок и хоккеист «Авангарда» лежит на льду – удален на 2 минуты Захар Арзамасцев. Пока наши отбрасываются. Но затем не уследили за Чудиновым, следут мощный щелчок и гол – 1:1. Наши прижали хозяев и Григорий Панин мог забивать, но бросил в упор и попал во вратаря. Все равно сегодня «Салават» играет лучше, чем вчера – основательнее, с большей заряженностью. И вновь удаление у «Авангарда» - сбивают с ног Теему Хартикайнена.

Нагнетают в большинстве уфимцы, но нет точного броска. Сбивают Умарка, но его же и удаляют! Хотя удаляют и соперника – странное судейство сегодня… Опаснейшая контратака прошла у хозяев – пронесло… Перерыв.

Вторая двадцатиминутка началась в формате 4 на 4. Очень опасно атакуют омичи – становится тревожно. Подопечные Вестерлунда сбавили обороты. Упускают наши защитники омичей – не хватает скорости порой. Нужно срочно забивать вторую шайбу! Надо брать игру на себя, как Антон Бурдасов, и вот он - второй гол! Добивает шайбу в ворота Максим Майоров – 1:2!

Серия ошибок у наших хоккеистов в средней зоне приводит к броску по воротам Скривенса – ловит канадец шайбу. Выбегает справа один на вратаря Бурдасов, пасует на Майорова, и его сбивают. Повреждение у Максима и удаление у «Авангарда» - надо ответить на нанесение травмы товарищу голом! Но отбились хозяева площадки, хоть и с трудом. Преимущество перешло на сторону «Салавата Юлаева». Майоров снова на льду – хорошо, что все обошлось. Команды атакуют поочередно, Скривенс выручает, Фурх также на высоте. «Авангард» завелся и провел затяжную атаку – наши отбились и провели опасную контратаку. Скривенс раз за разом спасает команду! Весьма, кстати пришлась рекламная пауза.

Стали проходить у нас резкие контратаки – пока не хватает точного завершения. И вот наши игроки запутали соперников, бросок от синей линии и опять отличается Майоров – он удачно подставляет клюшку – 1:3! Сирена – второй период остался за гостями, да и по броскам юлаевцы идут впереди. Начался третий игровой отрезок. Удаление у «Авангарда» - хороший шанс закрепить успех, но пробить Фурха на этот раз не получилось. Омичи скованы, и осторожничают – самое время для уфимцев обнаглеть и забить, и этот призыв услышан! Григорий Панин бросил от синей линии, - голкипер хозяев был закрыт и увидел шайбу лишь за спиной – 1:4! Сейчас главное сыграть предельно аккуратно, не дать шанса сопернику вернуться в игру. Пока все на льду идет по сценарию уфимцев.

9 минут до конца третьего периода – «Авангард» постепенно нагнетает с каждой минутой. Но и у нас появляются возможности убегать к воротам Фурха. Осталось 6 минут – время тает неумолимо… И тут Илья Зубов цепляет клюшкой соперника, который незамедлительно падает. Удаление на 2 минуты за 4 минуты до сирены. Скривенс и защитники отбиваются. Ошибаются уфимцы и омичи сокращают разрыв – 2:4.

«Салават» в полном составе. До конца 2 минуты. И снова удаление Энвера Лисина – ну как же так… Хорошо, что Бен Скривенс сегодня просто молодец! Жарко у наших ворот, Бен сегодня - красавчик! Жаль не попали в пустые ворота, но победа со счетом 4:2 и общий счет в серии становится ничейным – 2:2.