«Салават Юлаев» уступил в Омске «Авангарду» в драматичной борьбе

Место в воротах уфимцев занял Иван Налимов, у «Авангарда» - Доминик Фурх. «Салават» начал игру активно, однако и омичи отвечали бросками от синей линии, наш голкипер все отбивает, но почему- то часто прямо перед собой.

Затем последовало обоюдное удаление, в формате 4 на 4 юлаевцы провели этот отрезок опаснее, и затем следует еще удаление у хозяев – полноценное большинство у уфимцев.

Фото: hawk.ru

Умарк долго кружил и и выцеливал за воротами «Авангарда», но омичи спокойно отбились и сами получили численный перевес. И в создавшейся суматохе на пятачке Налимова швед Юхан Сундстрем протолкнул каучуковый снаряд в ворота – 1:0.

Затем опять шанс получили гости, но на этот раз и бросков-то толком по воротам Фурха не было. Концовка прошла в атаках хозяев площадки, в целом первый период по игре был за «Авангардом».

Фото: hawk.ru

Вторую двадцатиминутку омичи сразу берут под свой контроль, но юлаевцы постепенно игру выравнивают. В середине периода опять пошли удаления у «Салавата», и если нарушение Бартулиса прошло безболезненно, то за фол Максима Гончарова пришлось ответить по полной программе – хозяева льда забивают второй гол – 2:0.

Стало совсем грустно на душе, но наше первое звено вспомнило в этот момент, что они – лидеры, и провели быструю атаку. Григорий Панин бросил, Теему Хартикайнен сделал то, что он умеет делать блестяще – подставил клюшку и его целенаправленный рикошет в который раз оказался беспощадным к сопернику – 2:1!

Фото: hawk.ru

Очень цепко играют омичи, выгрызают шайбы у не совсем собранных юлаевцев, создавая настоящую панику на пятачке. Звучит сирена на второй перерыв.

Третий игровой отрезок уфимцы начали с большим желанием, и сразу стали возить соперника в его зоне. Антон Бурдасов сыграл напористо и едва не забил, но Фурху удалось прижать шайбу ко льду.

Фото: hawk.ru

А вот и драка – причем начал ее Галимов, который боднул головой нашего Панина. Григорий ответил тычком и получил 2 минуты, тогда как соперник – 5 +20 минут!

Казалось бы, после двух минут игры 4 на 4 есть прекрасный шанс решить свои проблемы, но уфимцы не могут войти в зону и закрепиться в ней. А омичи, осмелевшие от нашей неуверенности, забивают и в меньшинстве: Стась навязал борьбу Бурдасову, отобрал шайбу и прострелил на пятак, а Сундстрём в ближнем бою разобрался с Налимовым – 3:1.

Фото: hawk.ru

Что тут сказать – надо брать тайм–аут. Время еще есть, хотя его маловато… Очередная лихая атака «Авангарда», и все становится на свои места – 4:1…

Слабую надежду спасти матч возрождает Кемппайнен – 4:2. Смена вратаря на шестого полевого и вот уже 4:3! Это Линус Умарк броском в противоход вратарю сокращает счет до минимума, и играть еще минуту с небольшим.

Фото: hawk.ru

Но, в конце концов, следует потеря, и шайба влетает в наши пустые ворота – 5:3. Этот матч проигран.