Куда сходить в Уфе 10 марта

Увидели что-то на «Танцах» и хотите это повторить? Это можно сделать на вечеринке в SoloWay (ул. Ленина, 32). Ребята обещают много ништяков в виде сексуальных Go Go, Dj Hart’а, мощного звука и всего того, что не даст вам уснуть этой ночью! Начало в 22.00.