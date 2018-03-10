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Куда сходить в Уфе 10 марта

10 марта 2018, 10:48
Журналисты Likes.ru предложили свои варианты, как провести время в эту субботу.

Ровно в 12.00 в театре кукол начнется весёлое представление «Лесная ярмарка». Здесь вам не продадут орехи, ягоды и мёд- товары будут совсем необычные...

Этим вечером «Огни Уфы» представят участников четвёртого сезона «Танцы на ТНТ», начало – в 19.00.

Увидели что-то на «Танцах» и хотите это повторить? Это можно сделать на вечеринке в SoloWay (ул. Ленина, 32). Ребята обещают много ништяков в виде сексуальных Go Go, Dj Hart’а, мощного звука и всего того, что не даст вам уснуть этой ночью! Начало в 22.00.

Другая вечеринка пройдет в The Bar (Чернышевского, 88). Здесь будет круто, уверяет Likes.ru. Начало – в 23.00.

А куда можно сходить 11 марта, смотрите здесь.

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