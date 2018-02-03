В Уфе в честь старта Года добровольца устроили праздничный концерт

В мероприятии приняли участие волонтеры со всего города.

Напомним, что 2018 год объявлен в стране Владимиром Путиным Годом добровольца. На площади перед Дворцом спорта в Уфе по этому поводу был организован праздничный концерт, главными гостями на котором ожидаемо стали волонтеры со всей республики.

В 2017 году добровольцы приняли участие в организации и проведении таких крупных мероприятий как: Неделя Звезд Хоккея, региональный молодежный образовательный форум «Смарт-Тау», международный образовательный форум «Золото Тюрков — 2017», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов и других.