«Салават Юлаев» уступил в Омске «Авангарду» в драматичной борьбе

Казалось бы, после двух минут игры 4 на 4 есть прекрасный шанс решить свои проблемы, но уфимцы не могут войти в зону и закрепиться в ней. А омичи, осмелевшие от нашей неуверенности, забивают и в меньшинстве: Стась навязал борьбу Бурдасову, отобрал шайбу и прострелил на пятак, а Сундстрём в ближнем бою разобрался с Налимовым – 3:1.