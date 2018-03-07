«Салават Юлаев» снизил цену билетов на матч с «Авангардом»

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Владельцы абонементов «Чемпионат» смогут выкупить билеты на свои места с 6 марта по 8 марта в кассах «Уфа-Арены» с 20-процентной скидкой.
В субботу, 10 марта в 16:30, пройдет пятый матч «Салавата Юлаева» с «Авангардом», сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Раньше билеты стоили в диапазоне от 400 до 1900 рублей, сейчас самый дешевый билет стоит 120 рублей, а самый дорогой 1200. Билеты можно приобрести как в кассе «Уфа-Арена», так и онлайн.
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