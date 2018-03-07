«Салават Юлаев» снизил цену билетов на матч с «Авангардом»

В субботу, 10 марта в 16:30, пройдет пятый матч «Салавата Юлаева» с «Авангардом», сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Раньше билеты стоили в диапазоне от 400 до 1900 рублей, сейчас самый дешевый билет стоит 120 рублей, а самый дорогой 1200. Билеты можно приобрести как в кассе «Уфа-Арена», так и онлайн.