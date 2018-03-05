«Салават Юлаев» выиграл первый матч в серии плей-офф

Вчера, 4 марта, на домашней арене «юлаевцы» обыграли «Авангард» - 6:4. Матч получился зрелищным. Уфимцы повели в счете с отрывом в три шайбы. Сначала на пятой минуте встречи отличился Станислав Гареев, затем через шесть минут шайбы с перерывом в 43 секунды забросили Максим Майоров и Тему Хартикайнен. При счете 3:0 команды ушли на перерыв.

Во втором периоде омичи забили две шайбы, а Линус Умарк довел счет до 4:2 в пользу уфимцев.

Начало третьего периода заставило болельщиков понервничать, гости сумели сравнять счет. Но игра в большинстве позволила уфимцам дважды распечатать ворота соперника. 6:4 – первая победа «Салавата Юлаева» в противостоянии с омским «Авангардом».