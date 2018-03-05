«Салават Юлаев» выиграл первый матч в серии плей-офф

Вчера, 4 марта, на домашней арене «юлаевцы» обыграли «Авангард» - 6:4. Матч получился зрелищным. Уфимцы повели в счете с отрывом в три шайбы. Сначала на пятой минуте встречи отличился Станислав Гареев, затем через шесть минут шайбы с перерывом в 43 секунды забросили Максим Майоров и Тему Хартикайнен. При счете 3:0 команды ушли на перерыв.