Салават Юлаев обыграл "Сочи": как это было

Салават Юлаев обыграл "Сочи": как это былоВидео
Сегодня, 14:44Рустэм Башкирцев
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Обзор матча "Салават Юлаев" - "Сочи".
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Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Вчера уфимский ХК "Салават Юлаев" на родном льду обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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