Линус Умарк будет играть в «Салавате Юлаеве» еще два года

Нападающий Линус Умарк подписал двухгодичный контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщили в пресс-службе «СЮ».

Из контракта следует, что шведский форвард будет играть за команду до 30 апреля 2020 года.