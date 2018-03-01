Линус Умарк будет играть в «Салавате Юлаеве» еще два года

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Контракт с форвадом продлен до 30 апреля 2020 года.
Нападающий Линус Умарк подписал двухгодичный контракт с хоккейным клубом «Салават Юлаев». Об этом сообщили в пресс-службе «СЮ».
Из контракта следует, что шведский форвард будет играть за команду до 30 апреля 2020 года.
Напомним, Линус Умарк выступает за уфимскую команду с сезона 2015/2016. Уже три сезона подряд форвард становится лучшим бомбардиром команды, набирая минимум 50 очков за регулярный чемпионат.
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