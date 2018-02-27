В Башкирии отберут региональных операторов по обращению с отходами

Еще одна зона объединяет Сибай, Кумертау, Салават и Стерлитамак и 18 муниципальных районов. Здесь проживает около 1,35 млн человек. В год здесь образуется около 584 тыс тонн отходов. На территории зоны расположены 6,3 тыс контейнерных площадок, 7 полигонов и около 1 тыс свалок. Оператору придется заплатить за эту зону 9 млрд руб.