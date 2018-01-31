Жену боевика ИГ из Башкирии приговорили к лишению свободы

Как прозвучало в суде, Софья Князева – супруга жителя башкирского Стерлитамака, который в 2017 году уехал воевать в Сирию на строну Исламского государства (деятельность запрещена в России). Его имя не разглашается. Сотрудникам ФСБ, удалось выяснить, что девушка познакомилась с будущим мужем по интернете. Через некоторое время она приехала в Башкирию, где вышла замуж по религиозному обряду и прониклась идеями радикального ислама. Во время того, как ее муж уехал воевать, она пропагандировала терроризм в социальных сетях, в том числе оставляла комментарии, которые оправдывали действия боевиков ИГ, призывала к терактам. Ее задержали в октябре прошлого года. С предъявленными обвинениями она согласилась.