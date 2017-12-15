В России за телефонный терроризм будут сажать на 10 лет

Законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм, Госдума приняла во втором чтении.

Как пишет издание Dni.ru, максимальное наказание составит максимум 10 лет лишения свободы.

Причиной для ужесточения ответственности за ложное минирование выступила осенняя волна «терроризма», прокатившаяся по стране.

В качестве авторов закона выступили Госдумы Вячеслав Володин, главы комитетов по госстроительству и по безопасности Павел Крашенинников и Василий Пискарев. Согласно одобренным ими правкам, заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве, поджоге либо иных опасных действиях, будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Меры касаются «минирования» социальных объектов, повлекшего причинение крупного ущерба. К ним относят учреждения здравоохранения и образования, предприятия сферы досуга, спортивно-оздоровительные организации, объекты транспортной инфраструктуры, финансово-кредитные учреждения и другие.

В ситуации, когда преступление направлено на внесение хаоса в деятельность структур власти, максимальное наказание увеличивается до восьми лет тюрьмы. Если сообщение телефонного террориста повлечет гибель человека или будет иметь другие тяжкие последствия. Ему будет грозить 10 лет тюрьмы.

По мнению Павла Крашенинникова, это станет достойным инструментом для правоохранительных органов, чтобы они могли бороться с этим злом. При этом он отметил, что полностью это не решит проблему, но вместе с другими мерами, например, недавно принятым законом о блокировке номеров, и мерами оперативного характера, можно будет минимизировать вред от данного вида преступлений.