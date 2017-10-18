Уфимским студентам рассказали о зарождении терроризма

Будущие историки и востоковеды изучили историю развития ислама, чтобы понять, откуда в мире появился терроризм.

Сегодня для студентов Башкирского государственного университета состоялась лекция на острую для нынешнего времени тему «Исламская угроза политической стабильность в России: мифы или реальность». Лекцию читал кандидат исторических наук, замдиректора Института востоковедения РАН, руководитель Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урала-Поволжья Аликбер Аликберов.

Лектор рассказал студентам об истории зарождения исламских религий и тенденции изменения религиозных традиций. Также он поведал будущим историкам и востоковедам об исламских школах и их разновидностях:

- Существуют в исламе школы двух направлений: религиозно-правовые школы, где верующие изучают законы (шариат). И богословские школы, где учат, как воспринимать бога, каков его облик, качества и свойства.

По мнению историка Аликбера Аликберова, на сегодняшний день проблема терроризма весьма обострена и все это, конечно же, связано с историей. Трансформация религии в России началась после распада СССР и сейчас идет борьба за её чистоту. Однако ученый считает, что терроризм – орудие слабых.

- На сегодняшний день есть трудно решаемая проблема – единство Корана. Известно, что есть разные халифы, которые говорят по-разному, одни трактуют, что тот, кто не принял ислам, получит «мечем по шее», другие считают правильным не принуждать человека к вере, - отметил лектор.