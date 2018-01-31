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Михаил Бабич и Андрей Шишкин попали в «кремлёвский список» минфина США

31 января 2018, 10:46
Министр финансов США пообещал новые санкции.

Вчера, 30 января, стал известен «кремлевский список» минфина США. В нем содержится 210 фамилий, которые по мнению авторов доклада близки к Владимиру Путину.

Список состоит из 114 чиновников и 96 олигархов. Из значимых для Башкирии персон в него вошли полномочный представитель президента России в Приволжском федерально округе Михаил Бабич и председатель правления ПАО АНК «Башнефти» Андрей Шишкин.

Список опубликован в Twitter обозревателя The Huffington Post Кристины Уилки, сообщает newsnn.ru.

Министр финансов США Стивен Мнучин на встрече с сенаторами сказал, что есть засекреченная часть «кремлевского доклада» минфина правительству США.

- Санкции будут, и они станут результатом этого доклада, - сказал он. - Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка. Об этом сообщило РБК со ссылкой на агентство Reuter.

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