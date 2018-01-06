Выборы, санкции и смена главы Башкирии - что ожидается в 2018 году

Иван Огнев, эксперт, консультант по региональному развитию, рассуждает об основных событиях 2018 года.

- Выборы Путина и переформатирование его окружения повлияет на все элиты, включая региональные, на распределение денежных потоков. Соответственно, с учётом сильной зависимости большинства населения региона от бюджетных денег в той или иной форме - зарплаты, заказы, закупки - изменение объёмов достающихся региону денег будет прямо влиять на жизнь граждан, проживающих в Башкирии.

Следующая волна санкций против России и возможное снижение цен на нефть - также повлияют на доходы бюджета региона, формируемого в значительной степени за счёт ТЭК, доходы в котором будут падать. Возможны и значительные сокращения работников в ТЭК и на других предприятиях сырьевого и обрабатывающего секторов - в силу их изоляции от внешних рынков, замораживания госзаказов внутри страны, свёртывания программ развития. К этому надо быть готовым. Предприятия машиностроения и ОПК также могут ощутить на себе скорое завершение программы перевооружения Российской Армии - с ожидаемыми сокращениями ранее набранного персонала, если не были реализованы программы развития выпуска гражданской продукции.