Выборы, санкции и смена главы Башкирии - что ожидается в 2018 году

Выборы, санкции и смена главы Башкирии - что ожидается в 2018 годуМнение
- Выборы Путина и переформатирование его окружения повлияет на все элиты, включая региональные, на распределение денежных потоков. Соответственно, с учётом сильной зависимости большинства населения региона от бюджетных денег в той или иной форме - зарплаты, заказы, закупки - изменение объёмов достающихся региону денег будет прямо влиять на жизнь граждан, проживающих в Башкирии.
Следующая волна санкций против России и возможное снижение цен на нефть - также повлияют на доходы бюджета региона, формируемого в значительной степени за счёт ТЭК, доходы в котором будут падать. Возможны и значительные сокращения работников в ТЭК и на других предприятиях сырьевого и обрабатывающего секторов - в силу их изоляции от внешних рынков, замораживания госзаказов внутри страны, свёртывания программ развития. К этому надо быть готовым. Предприятия машиностроения и ОПК также могут ощутить на себе скорое завершение программы перевооружения Российской Армии - с ожидаемыми сокращениями ранее набранного персонала, если не были реализованы программы развития выпуска гражданской продукции.
Третье событие - смена главы региона, которая ожидаемо - с учётом опубликованных рейтингов федеральных исследователей политического поля - произойдёт либо до выборов Президента РФ в марте 2018 года (маловероятно), либо после них. С учётом упомянутой зависимости региональной экономики от бюджета, тейповой (клановой) формы организации процессов и взаимодействия - существенные изменения в системе управления регионом, которое сводится, по сути, к распределению бюджетных потоков - катастрофически повлияет на положение ряда элитных групп и связанных с ними предприятий. «Наследование» с безболезненным переходом власти к выбранному преемнику, судя по всему, не произойдёт. А это означает жёсткий вариант переформатирования региона с изменением бюджетных потоков. А война - всегда даёт потери. Тем более, что распределяемый «пирог» не увеличивается, а уменьшается - а аппетиты растут.