Ялалов заявил, что многие НКО сидят в муниципальных зданиях "на халяву"

- Мы абсолютно не против, чтобы наши НКО развивались, - заявил Ялалов. - Но мы знаем, что в большинстве этих организаций используется субаренда. Приходишь в учреждение, а там сидят непонятные "рога и копыта"! И как только говоришь об этом, поднимается дикий вой!