Ялалов велел наводить архитектурный порядок в Уфе "железной рукой"

Глава админстрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на планерке призвал строже подходить к дизайну зданий и сооружений в городе. Особенно критично он высказался о вентиляторах на внешней стороне зданий, ярких кровлях и здании УГАТУ.

Свои замечания по поводу архитектурного оформления зданий Ирек Ялалов высказал, заслушав соответствующий доклад зама главархитектуры Ришата Шакирянова. Прежде всего он резко высказался по поводу кровель крыш, окрашенных в слишком яркие цвета.

- Это клиника!- заявил Ялалов, добавив, что они должны окрашиваться лишь в три цвета - темная вишня, терракотовый и шоколадный.

Он подчеркнул, что предпринимателям мэрия должна выставлять жесткие условия по оформлению зданий, даже если они находятся в их собственности.

- Если подход "что хочу, то и делаю", пусть в степь тогда идет строить, - заявил Ялалов.

Ялалов также возмутился кондиционерами, которые висят у окон на фасадах домов. Он подчеркнул, что это результат неправильного проектирования гражданских зданий и привел в пример Астану, где такого, по его словам нет.

- Очередной пример уродства! - охарактеризовал он висящие кондиционеры.

Еще одним примером "уродства" глава администрации посчитал здание УГАТУ на ул. Карла Маркса. Ялалов прокомментировал слайд с изображением гостиницы Holiday Inn как положительный пример. Многоэтажное здание бизнес-центра позади гостиницы, который застройщик построил вопреки протесту общественников, мэр будто бы не заметил на фото. Но зато раскритиковал корпус УГАТУ. Неоформленное здание вуза, как считает Ялалов, портит архитектурный облик около Гостиного двора.