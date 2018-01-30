Мэр Уфы похвалил чиновника за то, что тот пришел на планерку в галстуке

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Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня похвалил заместителя главархитектуры Уфы Ришата Шакирянова за то, что тот пришел на утреннюю планерку в галстуке.
- Сегодня, наверное, снег пойдет, Шакирянов в галстуке пришел! - заметил Ирек Ялалов, когда замглавархитектуры вышел к трибуне, чтобы сделать доклад.
Чиновника это, похоже, смутило,однако мэр продолжил.
- Галстук свой? - шутливо поинтересовался он.
- Свой, - кивнул чиновник и поспешил начать доклад о лучших примерах дизайнерского оформления городских зданий и сооружений.
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