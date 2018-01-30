Мэр Уфы похвалил чиновника за то, что тот пришел на планерку в галстуке

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня похвалил заместителя главархитектуры Уфы Ришата Шакирянова за то, что тот пришел на утреннюю планерку в галстуке.

- Сегодня, наверное, снег пойдет, Шакирянов в галстуке пришел! - заметил Ирек Ялалов, когда замглавархитектуры вышел к трибуне, чтобы сделать доклад. Чиновника это, похоже, смутило,однако мэр продолжил. - Галстук свой? - шутливо поинтересовался он. - Свой, - кивнул чиновник и поспешил начать доклад о лучших примерах дизайнерского оформления городских зданий и сооружений.